У Києві на Троєщині водій легковика "зіграв у шашки" та розніс 3 припарковані машини

Досить серйозна аварія сталася вранці 19 січня на вулиці Цвєтаєвої у Деснянському районі Києва. Власник Skoda не впорався з керуванням та фактично на повному ходу розтрощив 3 автівки.

На місці події працювали патрульні, слідчі та медики швидкої. Внаслідок аварії постраждав пасажир легковика, який не скористався паском безпеки.

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За фактом ДТП з потерпілими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

Ганяв із затонованими стопами



Наслідки неадекватного водіння / Фото "Києва оперативного"

Досить серйозна аварія сталася о 9:51 19 січня на вулиці Цвєтаєвої.

Водій Skoda з трьома пасажирами у салоні розігнався до небезпечної швидкості та намагався кілька разів перелаштуватись з однієї смуги на іншу.

Внаслідок такого ризикованого маневру автівку занесло та вона на повному ходу протаранила три машини.

Більш за все постраждала Kia Sportage яка отримала потужний удар у задню частину. Трошки менше дісталося Hyundai i30, але для ремонту машину доведеться розрізати та переварювати задню четвертину. Менш за все постраждав Hyundai Tucson, але його власнику також доведеться відновлювати заднє праве крило.

Крім того, від удару о лобове скло головою вдарився передній пасажир Skoda. Наскільки серйозні травми він отримав, невідомо.

Відео моменту аварії виклав у соцмережі інший учасник дорожнього руху, який записав все на реєстратор.



Водій Skoda затонував стопи / Фото "Києва оперативного"

У коментарях до допису користувачі зазначили, що зовсім не здивовані тим, що водій Skoda потрапив у аварію, оскільки його яскраво характеризують вщент затоновані стоп-сигнали.

Дивіться відео масштабної ДТП у Києві: