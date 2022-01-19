З місця автотрощі чоловіка забрали до лікарні з травмою голови. Відомо, що до зіткнення він їхав у крайній лівій смузі.

Схоже На Броварському проспекті сталася карколомна ДТП із трьома машинами

Авто стало некерованим

Водій Skoda їхав у напрямку Києва. Він втратив керування машиною, наїхавши на кригу. Врешті чоловік вилетів на зелену розподільчу смугу і на повній швидкості в'їхав у білборд. За інформацією телеграм-каналу dtp.kiev.ua, потерпілий нібито перевищив швидкість. Відтак, до зіткнення зі стовбом рекламного щита він проїхав по газону кількасот метрів.

Від машини залишилася купа брухту

Удар авто об перешкоду був настільки потужним, що воно перетворилося на купу металевого брухту. На фото видно, що машині повідривало колеса та інші частини. Вони розлетілися по всій дорозі на велику відстань і навіть зачепили автівку, яка їхала зустрічною смугою.

Відбувся мінімальними наслідками

Коли все сталося, до понівеченого авто одразу підбігли небайдужі люди. Однак чоловік сам вибрався із салону і викликав собі швидку. Окрім голови, він імовірно травмував ноги, адже скаржився на біль у них.

На Броварському шосе авто розірвало на запчастини від потужного удару / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV

У Києві легковик на повній швидкості врізався в білборд: відео

Тексти публікацій Magnolia TV, dtp.kiev.ua:

На Броварському шосе у крайній лівій рухалась Skoda, в якусь мить машина наїхала на кригу і стала некерованою. Врешті легковик вискочив на зелену розподільчу смугу і врізався у білборд. Водія з травмою голови забрали до лікарні.

***

Народився у сорочці – саме так можна сказати про водія легковика, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на в'їзді в місто Київ на Броварському шосе.

Автомобіль, рухався в напрямку Києва, за словами свідків, з перевищенням швидкості. Якоїсь миті водій наїхав на бордюр, автівку кинуло на розмежувальний газон. Пролетівши декілька сотень метрів, вона зіштовхнулася зі стовбом, на якому розміщено рекламний білборд.

Удар був такої сили, що транспортний засіб перетворився на купу металу. Запчастини розлетілися по всій дорозі на сотні метрів, деякі з них зачепили автівку, яка рухалася зустрічною смугою.

Одразу до потерпілого кинулися водії, які проїжджали цей проміжок дороги, та останньому допомога не знадобилася. Вибравшись самостійно з металобрухту, сам викликав швидку, яка і госпіталізувала його до медичного закладу. Попередньо скаржився на біль у нижніх кінцівках та травму голови.