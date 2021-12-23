Усіх потерпілих негайно госпіталізували до лікарні, а на місце автотрощі для з'ясування обставин прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчі.
Актуально У Києві зіштовхнулись одразу 5 авто: відео з місця ДТП
Потрійний удар
- Карколомне лобове зіткнення трапилося за заправкою WOG, в напрямку руху правого берега.
- На дорозі одночасно зіштовхнулися Chevrolet та два Volkswagen.
- Чи не найбільше в аварії постраждав водій Chevrolet, якого затисло у понівеченому салоні.
- Аби дістати його, довелося залучати рятувальників ДСНС.
Масшатбна аварія в Бучі: не розминулися 5 авто
У місті Буча під Києвом 21 грудня також трапилася масова автопригода з 5 автівками. Її спровокував водій BMW, який не надав переваги в русі. В результаті вантажівка, намагаючись уникнути зіткнення з цим легковиком, зачепила ще три машини.
На Броварському проспекті зіштовхнулися три авто: відео
Момент зіткнення трьох авто на Броварському проспекті: відео
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Текст публікації "Києва оперативного":
Серйозна потрійна дорожньо-транспортна пригода із потерпілими сталася на Броварському проспекті, 11, (одразу за автозаправною станцією WOG у бік правого берега). Тут у лобовому зіткненні не розминулися автомобілі Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen.
Внаслідок аварії водія Chevrolet затисло у салоні – його вивільняли рятувальники ДСНС.
За попередньою інформацією, всього постраждало троє осіб – усі вони госпіталізовані.
Причини аварії уточнюються.
Зараз на місці працюють патрульні та слідчі, які чомусь не бачать автівку Mercedes, яка порушує правила дорожнього руху з дивними проблисковими маяками.