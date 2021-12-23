Усіх потерпілих негайно госпіталізували до лікарні, а на місце автотрощі для з'ясування обставин прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчі.

Актуально У Києві зіштовхнулись одразу 5 авто: відео з місця ДТП

Потрійний удар

Карколомне лобове зіткнення трапилося за заправкою WOG, в напрямку руху правого берега.

На дорозі одночасно зіштовхнулися Chevrolet та два Volkswagen.

Чи не найбільше в аварії постраждав водій Chevrolet, якого затисло у понівеченому салоні.

Аби дістати його, довелося залучати рятувальників ДСНС.

Масшатбна аварія в Бучі: не розминулися 5 авто

У місті Буча під Києвом 21 грудня також трапилася масова автопригода з 5 автівками. Її спровокував водій BMW, який не надав переваги в русі. В результаті вантажівка, намагаючись уникнути зіткнення з цим легковиком, зачепила ще три машини.

На Броварському проспекті зіштовхнулися три авто: відео

Момент зіткнення трьох авто на Броварському проспекті: відео

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Текст публікації "Києва оперативного":

Серйозна потрійна дорожньо-транспортна пригода із потерпілими сталася на Броварському проспекті, 11, (одразу за автозаправною станцією WOG у бік правого берега). Тут у лобовому зіткненні не розминулися автомобілі Chevrolet та дві автівки марки Volkswagen.

Внаслідок аварії водія Chevrolet затисло у салоні – його вивільняли рятувальники ДСНС.

За попередньою інформацією, всього постраждало троє осіб – усі вони госпіталізовані.

Причини аварії уточнюються.



Зараз на місці працюють патрульні та слідчі, які чомусь не бачать автівку Mercedes, яка порушує правила дорожнього руху з дивними проблисковими маяками.

