Всех пострадавших немедленно госпитализировали в больницу, а на место аварии для выяснения обстоятельств прибыли экипажи патрульных полицейских и следователи.

Актуально В Киеве столкнулись сразу 5 авто: видео с места ДТП

Тройной удар

Жуткое лобовое столкновение произошло за заправкой WOG, в направлении движения правого берега.

На дороге одновременно столкнулись Chevrolet и два Volkswagen.

Больше всего в аварии пострадал водитель Chevrolet, которого зажало в изувеченном салоне.

Чтобы достать его, пришлось привлекать спасателей ГСЧС.

Масшатбная авария в Буче: не разминулись 5 авто

В городе Буча под Киевом 21 декабря также случилась массовая авария с 5 авто. Ее спровоцировал водитель BMW, который не предоставил преимущества в движении. В результате грузовик, пытаясь избежать столкновения с этой легковушкой, задел еще три машины.

На Броварском проспекте столкнулись три авто: видео

Момент столкновения трех авто на Броварском проспекте: видео

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Текст публикации "Киева оперативного":

Серьезное тройное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на Броварском проспекте, 11, (сразу за автозаправочной станцией WOG в сторону правого берега). Здесь в лобовом столкновении не разминулись автомобили Chevrolet и две машины марки Volkswagen.

В результате аварии водителя Chevrolet зажало в салоне – его высвобождали спасатели ГСЧС.

По предварительной информации, всего пострадало три человека – все они госпитализированы.

Причины аварии уточняются.

Сейчас на месте работают патрульные и следователи, которые почему-то не видят машину Mercedes, которая нарушает правила дорожного движения со странными проблесковыми маяками.