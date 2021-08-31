У Києві утворились сильні затори: список вулиць

На вулицях Києва ускладнений рух. Там утворились сильні затори, зокрема, на проспектах Перемоги, Лобановського, Броварському та Бандери.

Ситуація складна як у західному, так і в східному районах. Проте на заході затори все ж сильніші. Рух ускладнився зранку 31 серпня.

Цікаво В аеропорту Одеси виник затор: у літаках чекали 400 пасажирів

Правий берег

На заході Києва ускладнився рух на таких проспектах:

Перемоги;

Валерія Лобановського;

Науки;

Повітрофлотському;

Голосіївському;

Леся Курбаса;

Степана Бандери;

Героїв Сталінграда.

Затори утворилися на вулицях: Богатирській, Кирилівській, Великій Васильківській, Вишгородській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній.

Поблизу станцій метро теж транспорт рухається дуже повільно. Рух ускладнений біля "Хрещатика", "Лук'янівської", "Берестейської", "Нивок".

На Дарницькому мосту, мосту Патона, Північному мосту також сильні затори.



Затори на заході Києва 31 серпня / Скриншот Google Maps

Лівий берег

На сході затори є на таких проспектах:

Миколи Бажана;

Романа Шухевича;

Броварському;

Петра Григоренка;

Визволителів.

Рух ускладнений на вулицях: Зарічній, Оноре де Бальзака, Попудренка, Братиславській, Радунській.

Також складно їхати поблизу станцій метро "Дарниця", "Осокорки", "Позняки".



Затори на сході Києва 31 серпня / Скриншот Google Maps