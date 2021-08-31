Ситуация сложная как в западном, так и в Восточном районах. Однако на Западе пробки все же сильнее. Движение осложнилось утром 31 августа.

Интересно В аэропорту Одессы возникла пробка: в самолетах ждали 400 пассажиров

Правый берег

На западе Киева осложнилось движение на таких проспектах:

Победы;

Валерия Лобановского;

Науки;

Воздухофлотском;

Голосеевском;

Леся Курбаса;

Степана Бандеры;

Героев Сталинграда.

Заторы образовались на улице Богатырской, Кирилловской, Большой Васильковской, Вышгородской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной.

Вблизи станций метро тоже транспорт движется очень медленно. Движение затруднено возле "Крещатика", "Лукьяновской", "Берестейской", "Нивок".

На Дарницком мосту, мосту Патона, Северном мосту также сильные пробки.



Пробки на западе Киева 31 августа / Скриншот Google Maps

Левый берег

На востоке пробки есть на таких проспектах:

Николая Бажана;

Романа Шухевича;

Броварском;

Петра Григоренко;

Освободителей.

Движение затруднено на улицах: Заречной, Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской, Радунской.

Также сложно ехать вблизи станций метро "Дарница", "Осокорки", "Позняки".



Пробки на востоке Киева 31 августа / Скриншот Google Maps