У Києві вантажівка з МАФом не пролізла під новим шляхопроводом та зупинила тролейбуси

30 грудня 2021 , 11:33
Читать новость на русском

Джерело:

"Київ оперативний"

Зовсім незвичайна аварія трапилася у Києві у годину пік вранці 30 грудня. Водій вантажівки, який перевозив кіоск, не врахував габаритів та залетів під занизький для нього шляхопровід.

Внаслідок ДТП зупинився рух тролейбусів у напрямку Подолу. Крім того, одна з найважливіших транспортних артерій міста залишилася без двох смуг для руху.

Дивіться також У Києві п'яний винуватець ДТП із друзями нападав на людей, з місця аварії зникли документи

На місці події працюють патрульні поліцейські, які документують всі обставини аварії.

Не проліз під оновлений шляхопровід

  • Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 грудня на вулиці Кирилівській.
  • Водій вантажівки, яка перевозила новий МАФ, не врахував висоту нещодавно відреставрованого за бюджетні кошти шляхопроводу на вулиці Олени Теліги та намагався проїхати під ним.
  • Кіоск врізався у плиту констркуції, але, на щастя, не застряг під нею.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак тисячам киян доводиться пересаджуватися з тролейбусів на альтернативний транспорт. На місці ДТП утворився багатокілометровий затор. 

Як саме кваліфікували порушення водія патрульні, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця ДТП за участю вантажівки з МАФом у Києві:

Не перший випадок у Києві

Подібні ДТП, коли вантажівки не проходять під шляхопроводами, стаються у Києві кілька разів на рік. Так, у лютому 2021 на вулиці Миколи Грінченка застряг під шляхопроводом самоскид Renault. Витягувати його з-під конструкції довелося за допомогою поліцейського бронетранспортера та снігоочищувача.

Автор: Олексій Чибісов