У Києві ВАЗ на повній швидкості наштрикнувся на відбійник: є жертва – моторошні фото та відео

У Голосіївському районі Києва уночі 17 жовтня трапилася смертельна аварія із автомобілем ВАЗ. Він на повному ходу влетів у відбійник, і металоконструкція прошила його наскрізь.

Летальне зіткнення відбулося на вулиці Саперно-Слобідській. Водій автівки рухався зі сторони Південного мосту.

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Водій загинув миттєво

Відомо, що чоловік їхав у крайній лівій смузі. У певний момент він втратив керування машиною й налетів на відбійник, який проштрикнув потерпілого. Надважкі травми і стали причиною смерті водія. Він помер миттєво, не дочекавшись приїзду медиків.

Загибель на очах родини

Окрім водія, в машині у момент аварії перебували його матір та імовірно брат. Втім їм медичну допомогу надали на місці трагедії. Аби з'ясувати причини смертельної автотрощі, на місце прибула слідчо-оперативна група.

Ще одна аварія із відбійником: водій дивом вижив

Поблизу Макарова на Київщині машина Skoda так само налетіла на відбійник. Це сталося 14 жовтня. Її водій лише дивом вижив після карколомного зіткнення, однак пасажири зазнали травм. Чоловік нібито перевищив швидкість, через що і втратив керування авто.

У Голосіївському районі ВАЗ на ходу наштрикнувся на відбійник / Фото dtp.kiev.ua, скриншоти відео

У Києві авто наштрикнулося на відбійник: відео