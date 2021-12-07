У Києві вчинив ДТП п'яний водій, якого позбавили прав ще 9 років тому

Аварія за участю нетверезого киянина сталася на перехресті Сімферопольської вулиці та Харківського шосе ввечері 6 грудня. Чоловік на своєму Kia не впорався з керуванням під час повороту та влетів у іншу машину.

На місці події працювали патрульні поліцейські, які склали щодо порушника кілька адміністративних протоколів. Той факт, що водій був за кермом у нетверезим, зафіксували поняті та самі правоохоронці.

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Освідування власник Kia не проходив, оскільки фактично відмовився це робити.

8 років не приходив за водійським

ДТП сталася ввечері 7 грудня під час виїзду Kia з Сімферопольскої вулиці на Харківське шосе.

Як з'ясували правоохоронці, за кермом легковика перебував чоловік, якого позбавили прав за п'яне керування ще у 2012 році.

Після того, як термін покарання сплив, водій так і не прийшов до правоохоронців аби забрати посвідчення.

Під час розмови з правоохоронцями чоловік не заперечував того, що їздив без прав увесь цей час. Крім того, зловмисник постійно казав інспекторам, що згоден пройти перевірку на Драгері, однак зробить це пізніше.

Щодо керманича Kia склали кілька адміністративних протоколів: про порушення ПДР, яке призвело до ДТП, нетверезе водіння та управління автівкою без прав. Якщо суд визнає чоловіка винним у скоєнні правопорушення, йому загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу, а також нове позбавлення прав.

Дивіться відео з нетверезим автовласником, який здійснив ДТП у Києві: