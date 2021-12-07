На месте происшествия работали патрульные полицейские, которые составили в отношении нарушителя несколько административных протоколов. Тот факт, что водитель был за рулем в нетрезвом состоянии, зафиксировали понятые и сами правоохранители.

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Освидетельствование владелец Kia не проходил, поскольку фактически отказался это делать.

8 лет не приходил за водительским удостоверением

ДТП произошло вечером 7 декабря во время выезда Kia с Симферопольской улицы на Харьковское шоссе.

Как выяснили правоохранители, за рулем легковушки находился мужчина, которого лишили прав за пьяное управление еще в 2012 году.

После того, как срок наказания истек, водитель так и не пришел к правоохранителям, чтобы забрать удостоверение.

Во время разговора с правоохранителями мужчина не отрицал того, что ездил без прав все это время. Кроме того, злоумышленник постоянно говорил инспекторам, что согласен пройти проверку на драгере, однако сделает это позже.

В отношении руководителя Kia составили несколько административных протоколов: о нарушении ПДД, которое привело к ДТП, о нетрезвом вождении и управлении автомобилем без прав. Если суд признает мужчину виновным в совершении правонарушения, ему грозит больше 17 тысяч гривен штрафа, а также новое лишение прав.

Смотрите видео с нетрезвым автовладельцем, который совершил ДТП в Киеве: