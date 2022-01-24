У Києві вдруге спіймали п'яним за кермом сина судді, - активісти

Чергового нетверезого водія помітили патрульні вранці 23 січня. За даними активістів, він виявився сином судді Вищого Апеляційного суду.

Як стверджують у спільноті PoliceControlUkraine, правоохоронці, які патрулювали вулиці Києва, помітили Hyundai Santa Fe з несправними стоп-сигналами. Патрульні вирішили зупинити водія та розібратися, у чому проблема.

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Під час спілкування з чоловіком інспектори побачили, що у нього є всі ознаки сп'яніння.

Казав, що все порішає

Правоохоронці запропонували порушнику пройти огляд на наявність алкоголю в крові. Молодик не відмовився.

Після того, як драгер показав 1,56 проміле, що значно перевищує допустиму норму, водій почав розповідати, що його нещодавно вже ловили п'яним за кермом.

За словами самого порушника, адмінпротоколи щодо нетверезого керування на нього складали у серпні 2021 року, але тоді "його батько все порішав".

Зухвалі заяви про те, що йому нічого не буде, чоловік аргументував тим, що є сином судді Вищого Апеляційного суду.

Інформація про розгляд судової справи щодо притягнення власника Hyundai до відповідальності є у єдиному реєстрі судових рішень. Згідно з документами, у справі "зникли" записи з бодікамер патрульних, а також інші докази провини зловмисника.

Крім того, за даними активістів, вдруге затриманий за п'яне водіння у 2018 році був кандидатом на посаду головного спеціалісту до Вищого антикорупційного суду.

Дивіться відео з нетверезим водієм, який нібито є сином судді:​