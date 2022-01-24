У Києві вдруге спіймали п'яним за кермом сина судді, - активісти
Джерело:PoliceControlUkraine
Чергового нетверезого водія помітили патрульні вранці 23 січня. За даними активістів, він виявився сином судді Вищого Апеляційного суду.
Як стверджують у спільноті PoliceControlUkraine, правоохоронці, які патрулювали вулиці Києва, помітили Hyundai Santa Fe з несправними стоп-сигналами. Патрульні вирішили зупинити водія та розібратися, у чому проблема.
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Під час спілкування з чоловіком інспектори побачили, що у нього є всі ознаки сп'яніння.
Казав, що все порішає
- Правоохоронці запропонували порушнику пройти огляд на наявність алкоголю в крові. Молодик не відмовився.
- Після того, як драгер показав 1,56 проміле, що значно перевищує допустиму норму, водій почав розповідати, що його нещодавно вже ловили п'яним за кермом.
- За словами самого порушника, адмінпротоколи щодо нетверезого керування на нього складали у серпні 2021 року, але тоді "його батько все порішав".
- Зухвалі заяви про те, що йому нічого не буде, чоловік аргументував тим, що є сином судді Вищого Апеляційного суду.
Інформація про розгляд судової справи щодо притягнення власника Hyundai до відповідальності є у єдиному реєстрі судових рішень. Згідно з документами, у справі "зникли" записи з бодікамер патрульних, а також інші докази провини зловмисника.
Крім того, за даними активістів, вдруге затриманий за п'яне водіння у 2018 році був кандидатом на посаду головного спеціалісту до Вищого антикорупційного суду.
Дивіться відео з нетверезим водієм, який нібито є сином судді: