BMW зніс бетонну огорожу та потрапив на територію "Різдвяного містечка" на площі Соборній. Горе-водій при цьому розбив дві припарковані автівки.

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Машина розбила інші автомобілі та понищила атракціони

Також BMW потрощив три атракціони та зніс павільйон для охорони. Очевидці стверджували, що поводив себе керманич так, ніби був нетверезий.

У Патрульній поліції області підтвердили, що 34-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння. Він не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Сам любитель швидкої їзди не постраждав.

На водія склали адміністративні протоколи

На водія склали одразу три адміністративні протоколи:

за порушення ПДР, що призвело до ДТП,

за керування транспортним засобом у стані сп'яніння,

за керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.

Дивіться фото з місця ДТП у Чернівцях / Фото поліції та Телеканалу ТВА:

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