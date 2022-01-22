Інцидент трапився 22 січня поблизу села Подове. Побачили автомобіль поліцейські Денис Дімін та Олександр Мартинюк та одразу викликали швидку допомогу.

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Чоловік не міг відчинити двері автомобіля та відстебнути ремінь безпеки, а тому був просто у пастці.

Поліцейські врятували водія

Денис Дімін відкрив двері автомобіля. Він за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки. У такий спосіб вдалося звільнити чоловіка. Після цього почали витягати його на берег.

До порятунку одразу ж долучилися і небайдужі, які стали свідками події.

У якому стані водій

Медики довезли 82-річного чоловіка до лікарні. Після огляду зазначили, що у водія піднявся тиск. Також йому загрожувало переохолодження.

Як рятували водія: дивіться відео

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