Інцидент трапився 22 січня поблизу села Подове. Побачили автомобіль поліцейські Денис Дімін та Олександр Мартинюк та одразу викликали швидку допомогу.
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Чоловік не міг відчинити двері автомобіля та відстебнути ремінь безпеки, а тому був просто у пастці.
Поліцейські врятували водія
Денис Дімін відкрив двері автомобіля. Він за допомогою запальнички перепалив і розірвав ремінь безпеки. У такий спосіб вдалося звільнити чоловіка. Після цього почали витягати його на берег.
До порятунку одразу ж долучилися і небайдужі, які стали свідками події.
У якому стані водій
Медики довезли 82-річного чоловіка до лікарні. Після огляду зазначили, що у водія піднявся тиск. Також йому загрожувало переохолодження.
Як рятували водія: дивіться відео
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