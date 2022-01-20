Мовиться про підозрюваного в скоєнні моторошної ДТП, яка трапилася на окружній дорозі Харкова 25 листопада. Водія звинувачують у порушенні правил безпеки в стані наркотичного сп'яніння.
До теми Жертв могло бути набагато більше: вантажівка, що розчавила таксі, ледь не влетіла в автобус
Адвокат підозрюваного дав коментар
Рішення про продовження запобіжного заходу ухвалили 20 січня. Чоловік і далі буде перебувати під вартою без права внесення застави. Це буде актуально до 26 лютого. Якщо розслідування не завершиться, то знову відбудеться засідання про продовження запобіжного заходу.
Позиція незмінна: визнаємо провину, проти задоволення клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу ми не виступали,
– сказав адвокат підозрюваного Андрій Стеценко.
Він також додав, що вони з підзахисним чекають завершення слідства та передачі справи до суду. Щодо визнання провини чи інших свідчень водія він нічого не говорив.
Головне про цю моторошну ДТП
- Після перекидання одна з фур розчавила таксі Renault Logan. У ньому були 3 людини – водій і пасажирка з 3-річною онукою. Всі вони одразу загинули.
- Згодом у мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії. Там помітно, що в ДТП потрапили одразу 5 автомобілів. Як наслідок, госпіталізували ще 5 потерпілих.
- Водієм вантажівки виявився житель Запоріжжя. Спершу повідомили, що він був п'яним, але експертиза виявила в крові марихуану та опіати. Він зізнався, що за день до цього вживав заборонені речовини.
- Наразі чоловікові загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Також можливе позбавлення водійського посвідчення на 3 роки.