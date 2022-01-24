Як чути на відеозаписі, керманич автомобіля похизувався тим, що мчить на шаленій швидкості. Із його слів, він розігнав авто до 160 кілометрів за годину.

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Біля Харкова водій протаранив магазин

Після озвученої швидкості, водій гордо заявив, що нічого не відбувається. Він зауважив, що поліція його також не зупинила по дорозі.

За іронією, карма настала миттєво. За декілька секунд після виголошеної промови, водій на швидкості влетів у будівлю магазину та протаранив його.

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ДТП у Васищево

Згодом у поліції повідомили, що автотроща сталася 20 січня у селищі Васищево Харківської області. За кермом Hyundai перебував 34-річний житель селища Вільхівка.

Попередньо встановлено, що авто наскрізь протаранило магазин та відлетіло на 15 метрів. Дивом автомобіль не в'їхав у житлові будинки.



Нетверезий водій протаранив магазин на Харківщині / Фото Нацполіції

Внаслідок автопригоди, водій отримав травми, його доставили до місцевої лікарні. Відомо, що керманич перебував у нетверезому стані. На нього склали адмінпротокол за водіння у стані алкогольного сп'яніння.

Автотроща в Києві

Нещодавно у столиці України зіткнулися 3 автомобілі під час сильного снігопаду. Аварія сталася на вулиці Заболотного 22 січня.



У Києві зіткнулися 3 автомобілі / Скриншот із відео

За попередньою інформацією, не розминулися Toyota, Mazda і Volkswagen. Зіткнення відбулося на лівій смузі. Один із автомобілів сильно пошкодило.

На місці працювали співробітники поліції. Інформація про постраждалих уточнюється.