Как слышно на видеозаписи, водитель автомобиля похвастался тем, что несется на бешеной скорости. По его словам, он разогнал автомобиль до 160 километров в час.

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Возле Харькова водитель протаранил магазин

После озвученной скорости водитель гордо заявил, что ничего не происходит. Он отметил, что полиция его также не остановила по дороге.

По иронии, карма наступила мгновенно. Через несколько секунд после произнесенной речи, водитель на скорости влетел в здание магазина и протаранил его.

Водитель протаранил магазин в Харьковской области: смотрите видео момента ДТП

ДТП в Васищево

Впоследствии в полиции сообщили, что авария произошла 20 января в поселке Васищево Харьковской области. За рулем Hyundai находился 34-летний житель поселка Ольховка.

Предварительно установлено, что автомобиль насквозь протаранил магазин и отлетел на 15 метров. Чудом автомобиль не въехал в жилые дома.

Нетрезвый водитель протаранил магазин в Харьковской области / Фото Нацполиции

В результате происшествия водитель получил травмы, его доставили в местную больницу. Известно, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. На него был составлен админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Авария в Киеве

Недавно в столице Украины столкнулись 3 автомобиля во время сильного снегопада. Авария произошла на улице Заболотного 22 января.

В Киеве столкнулись 3 автомобиля / Скриншот с видео

По предварительной информации, не разминулись Toyota, Mazda и Volkswagen. Столкновение произошло на левой полосе. Один из автомобилей сильно повредился.

На месте работали сотрудники полиции. Информация о пострадавших уточняется.

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