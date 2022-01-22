Одна из машин получила много повреждений. Об этом стало известно 22 января.

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В Киеве на заснеженной дороге столкнулись 3 автомобиля

Масштабное ДТП в Киеве на улице Заболотного, перед перекрестком с улицей Ивана Сирко,

– говорится в сообщении.

Также издание рассказало, что на левой полосе столкнулись три легковых автомобиля – Toyota, Mazda, Volkswagen Caddy.

Предварительно также известно, что:

один из авто серьезно поврежден;

о пострадавших информация уточняется;

полиция работала на месте происшествия.

Обратите внимание! 24 канал пытается узнать детали аварии у патрульной полиции.

Предварительно также известно, что на улицах Киева работала дорожная техника. Однако в городе падал мокрый снег и было скользко.

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Масштабне ДТП у Києві на вулиці Заболотного, перед перехрестям з вулицею Івана Сірка. У лівій смузі зіткнулися три легкові автомобілі – Toyota, Mazda, Volkswagen Caddy.. Один із авто серйозно пошкоджений. Про постраждалих інформація уточнюється. Поліція продовжує оформляти аварію. Не поспішайте, дорожня техніка працює, але йде мокрий сніг, слизько.