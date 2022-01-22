Одна з автівок отримала багато пошкоджень. Про це стало відомо 22 січня.

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У Києві на засніженій дорозі зіткнулись 3 автомобілі

Масштабне ДТП у Києві на вулиці Заболотного, перед перехрестям з вулицею Івана Сірка,

– мовиться у повідомленні.

Також видання розповіло, що на лівій смузі зіткнулися три легкові автомобілі – Toyota, Mazda, Volkswagen Caddy.

Попередньо також відомо, що:

один із авто серйозно пошкоджений;

про постраждалих інформація уточнюється;

поліція працювала на місці події.

Зверніть увагу! 24 канал намагається дізнатись деталі аварії у патрульної поліції.

Попередньо також відомо, що на вулицях Києва працювала дорожня техніка. Проте у місті падав мокрий сніг й було слизько.

У Києві на слизькій дорозі зіткнулись 3 автомобілі: дивіться відео

Коротко про останні аварії в Україні та світі

21 січня на Прикарпатті директор одного з державних лісгоспів збив дитину та втік із місця події. Унаслідок аварії дівчинка померла в лікарні.

22 січня у стало відомо, що у підозрюваного 16-річного підлітка, який за кермом авто влетів у натовп людей на пішохідному переході, вже були проблеми з законом. Він вчинив розбій.

22 січня відомий американський кіноактор та Арнольд Шварценеггер потрапив у аварію. Його позашляховик GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius. За даними поліції, актор проїхав на червоне світло. Жінка, яка їхала у легковому автомобілі, отримала травму голови.

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Масштабне ДТП у Києві на вулиці Заболотного, перед перехрестям з вулицею Івана Сірка. У лівій смузі зіткнулися три легкові автомобілі – Toyota, Mazda, Volkswagen Caddy.. Один із авто серйозно пошкоджений. Про постраждалих інформація уточнюється. Поліція продовжує оформляти аварію. Не поспішайте, дорожня техніка працює, але йде мокрий сніг, слизько.