Як повідомляють ЗМІ, актор не доїхав до свого будинку лише кілька кілометрів.

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Шварценеггер їхав на червоне світло

Правоохоронці встановили, що позашляховик Шварценеггера GMC Yukon врізався в легковий автомобіль Toyota Prius. Від удару машина актора стала одним колесом на капоті легкового автомобіля.

За даними поліції, актор проїхав на червоне світло. Інцидент стався поблизу пішохідного переходу. Судячи зі світлин, опублікованих ЗМІ, швидкість авто Шварценеггера була немаленька.

ДТП за участю Арнольда Шварценеггера / Фото TMZ

Що відомо про постраждалих

Сам Шварценеггер не постраждав. А от жінка, яка їхала у легковому автомобілі, отримала травму голови. Її довелося госпіталізувати.

Хто такий Арнольд Шварценеггер

Це всесвітньо відомий американський кіноактор австрійського походження, відомий культурист та політик-республіканець. Прославився великою роллю в серії фільмів "Термінатор", а також участю в картинах "Конан-варвар", "Правдива брехня", "Близнюки" та інші. У 2003 році він став 38-м губернатором штату Каліфорнія.