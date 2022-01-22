Как сообщают СМИ, актер не доехал до своего дома всего несколько километров.

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Шварценеггер ехал на красный свет

Правоохранители установили, что внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius. От удара машина актера стала одним колесом на капоте легкового автомобиля.

По данным полиции, актер проехал на красный свет. Инцидент произошел вблизи пешеходного перехода. Судя по фотографиям, опубликованным СМИ, скорость авто Шварценеггера была немаленькая.

ДТП с участием Арнольда Шварценеггера / Фото TMZ

Что известно о пострадавших

Сам Шварценеггер не пострадал. А вот женщина, которая ехала в легковом автомобиле, получила травму головы. Ее пришлось госпитализировать.

Кто такой Арнольд Шварценеггер

Это всемирно известный американский киноактер австрийского происхождения, известный культурист и политик-республиканец. Прославился большой ролью в серии фильмов "Терминатор", а также участием в картинах "Конан-варвар", "Правдивая ложь", "Близнецы" и другие. В 2003 году он стал 38-м губернатором штата Калифорния.