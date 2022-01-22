Про це повідомили волинські ЗМІ з посиланням на власні джерела. За цією інформацією, ще до ДТП хлопець вчинив розбій.

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Підліток може бути причетний до інших злочинів

Підліток застосував балончик із сльозогінним газом та відібрав iPhone. Окрім того, юнаку інкримінують і викрадення автомобіля. Адже вітчим хлопця, машину якого він взяв, не давав на це дозволу. Отож, це кримінальне правопорушення.

ЗМІ пишуть, що незабаром хлопцеві повідомлять про нову підозру. Поки що неповнолітній водій перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Зверніть увагу! Через три тижні після аварії померла потерпіла 39-річна лучанка. Жінка так і не прийшла до тями. В автотрощі постраждав і її 5-річний син, хлопчика вже виписали з лікарні.

Раніше 5-річного хлопчика, який з мамою постраждав у ДТП у Луцьку, виписали з лікарні

Що відомо про смертельну аварію в Луцьку: