Упродовж засідання 16-річний горе-водій відповідав лише на запитання судді. Водночас розповідати, як його затримували, юнак відмовився.

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Він заявив, що нічого не пам'ятає. Тільки начебто пригадує, що лежав біля машини, а хтось його бив. Хлопець почав запевняти, що синці у нього – нібито зовсім не від ДТП.

Також юнак не відповів, чи шкодує він про скоєне.

Я нічого не буду говорити. Я сказав, що нічого говорити не буду. Бо не хочу. Ще якісь причини треба,

– наголосив хлопець.

Деталі ДТП у Луцьку

Неповнолітній водій у Луцьку із друзями на авто тікали від поліції. Свої небезпечні розваги компанія знімала на відео та ділилася ними у мережі.

Коли пролунала вимога зупинитися, водій рушив на червоне світло та в'їхав у перехожих.

Внаслідок ДТП постраждали 6 людей – серед них 5-річний хлопчик.

Одна з постраждалих перебуває у важкому стані. Їй прооперували ногу.

Горе-водію обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців домашнього арешту.

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Допис з телеграму "ЛУЧАНИ":

Нічого говорити не буду»: як у суді поводився 16-річний винуватець резонансної ДТП у Луцьку

Протягом всього засідання Дмитро Рудюк ховав обличчя від камер журналістів за маскою і під капюшоном. Говорити з представниками ЗМІ він відмовлявся, і відповідав тільки на питання судді. Зокрема, суддя попросив розповісти, як його затримували.

"Я зовсім не помню. Тільки пам'ятаю, вже коли лежав біля машини і мене хтось ногами бив. В мене синяки не від ДТП", – сказав хлопець судді.

На питання присутніх, чи шкодує він про скоєне, підсудний відмовився відповідати.

"Я нічого не буду говорити. Я сказав, що нічого говорити не буду. Бо не хочу. Ще якісь причини треба?", – говорив підліток.