Об этом сообщили волынские СМИ со ссылкой на собственные источники. По этой информации, еще до ДТП парень совершил разбой.
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Подросток может быть причастен к другим преступлениям
Подросток применил баллончик со слезоточивым газом и отобрал iPhone. Кроме того, юноше инкриминируют и угон автомобиля. Ведь отчим парня, машину которого он взял, не давал на это разрешения. Итак, это уголовное правонарушение.
СМИ пишут, что вскоре парню сообщат о новом подозрении. Пока несовершеннолетний водитель находится под круглосуточным домашним арестом.
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Что известно о смертельной аварии в Луцке:
- Авария произошла 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности.
- Renault Megan влетел в людей, которые переходили пешеходный переход.
- За рулем был подросток, который убегал от полиции. Также в авто были двое его друзей.
- Ребята попытались скрыться с места ДТП, однако их поймали.
- Повреждения получили 6 человек, женщина умерла.
- Парню объявили о подозрении. Ему избрали меру пресечения.