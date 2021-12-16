О том, что ребенка врачи отпустили домой, рассказала медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская.

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Мальчик дома, мама еще в больнице

В настоящее время ребенок будет находиться на амбулаторном лечении, дома,

– отметила врач.

К сожалению, состояние матери 5-летнего мальчика остается неизменным. Она и дальше находится в реанимационном отделении областной клинической больницы. Главный врач Александр Дудар рассказал, что 39-летняя женщина без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких.

Резонансная авария в Луцке: что известно

В Луцке 12 декабря несовершеннолетний водитель и его друзья на автомобиле убегали от полиции. Свои проделки они снимали на видео и публиковали в сети. На требование остановиться водитель двинулся на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на переходе.

В аварии пострадал 5-летний мальчик и еще пять человек, среди которых его мать. У большинства диагностировали легкие травмы, кроме матери ребенка. Сразу после госпитализации ей прооперировали ногу.

Виновнику ДТП уже избрали меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста. Подросток также сможет посещать занятия в училище. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Текст сообщения "Лучан":

5-летний мальчик, который вместе с мамой травмировался в ДТП, уже выписан из областной детской больницы домой. Об этом рассказала медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская. Врач говорит: сейчас ребенок будет находиться на амбулаторном лечении дома.

Состояние 39-летней мамы мальчика, которую сбили на пешеходном переходе, не изменилось. Сейчас она находится в реанимационном отделении областной клинической больницы, без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких, – рассказал главный врач медучреждения Александр Дударь.