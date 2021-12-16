Про те, що дитину лікарі відпустили додому, розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська.

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Хлопчик вдома, мама ще у лікарні

Нині дитина перебуватиме на амбулаторному лікуванні, вдома,

– зазначила лікарка.

На жаль, стан матері 5-річного хлопчика залишається незмінним. Вона й надалі перебуває в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Головний лікар Олександр Дудар розповів, що 39-річна жінка без свідомості, на апараті штучної вентиляції легень.

Резонансна аварія у Луцьку: що відомо

У Луцьку 12 грудня неповнолітній водій та його друзі на авто тікали від поліції. Свої витівки вони знімали на відео та публікували у мережі. На вимогу зупинитися водій рушив на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу на переході.

В аварії постраждав 5-річний хлопчик та ще п'ятеро людей, серед яких його мати. У більшості діагностували легкі травми, окрім матері дитини. Одразу після госпіталізації їй прооперували ногу.

Винуватцю ДТП вже обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців домашнього арешту. Підліток також зможе відвідувати заняття в училищі. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

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Текст допису "Лучани":

5-річного хлопчика, який разом із мамою травмувався у ДТП, уже виписали з обласної дитячої лікарні додому. Про це розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураківська. Лікарка каже: нині дитина перебуватиме на амбулаторному лікуванні, вдома.

Стан 39-річної мами хлопчика, яку збили на пішохідному переході, не змінився. Нині вона перебуває в реанімаційному відділення обласної клінічної лікарні, без свідомості, на апараті штучної вентиляції легень, – розповів головний лікар медзакладу Олександр Дудар.