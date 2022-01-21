Инцидент произошел 20 января ночью в поселке Васищево. Водитель Hyundai въехал в небольшой местный магазин.
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ДТП в Васищево
На месте работали полицейские. Выяснилось, что виновником ДТП является 34-летний житель поселка Ольховка на Харьковщине.
Нетрезвый водитель протаранил магазин в Харьковской области / Фото Нацполиции
В результате мощного удара, он получил травмы. Медики скорой доставили его в больницу Харькова и отпустили домой после оказания помощи.
Очевидец происшествия записал последствия ДТП на видео. По словам жителя Харьковщины, авто насквозь протаранило магазин и отъехало на 15 метров в сторону, под окна жилого дома.
Смотрите видео: авто насквозь протаранило магазин на Харьковщине
Нетрезвое вождение
Водитель Hyundai был в нетрезвом состоянии. За вождение в состоянии алкогольного опьянения на него составили админпротокол.
К счастью, в ДТП никто не получил серьезных травм. Следовательно, по закону, мужчине грозит лишь штраф до 10,2 тысячи гривен.
Мужчина отделался админпротоколом за нетрезвое вождение/ Фото Траха Харьков"
По информации местных телеграм-каналов, виновник ДТП отделался перебитой переносицей. После приезда полиции, нетрезвый водитель кричал, что он гражданин США и ему все равно на всех.