Инцидент произошел 20 января ночью в поселке Васищево. Водитель Hyundai въехал в небольшой местный магазин.

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ДТП в Васищево

На месте работали полицейские. Выяснилось, что виновником ДТП является 34-летний житель поселка Ольховка на Харьковщине.



Нетрезвый водитель протаранил магазин в Харьковской области / Фото Нацполиции

В результате мощного удара, он получил травмы. Медики скорой доставили его в больницу Харькова и отпустили домой после оказания помощи.

Обратите внимание! По неподтвержденной информации, автомобиль не принадлежит мужчине. Пока неизвестно, кто возмещает убытки владельцу магазина.

Очевидец происшествия записал последствия ДТП на видео. По словам жителя Харьковщины, авто насквозь протаранило магазин и отъехало на 15 метров в сторону, под окна жилого дома.

Смотрите видео: авто насквозь протаранило магазин на Харьковщине

Нетрезвое вождение

Водитель Hyundai был в нетрезвом состоянии. За вождение в состоянии алкогольного опьянения на него составили админпротокол.

К счастью, в ДТП никто не получил серьезных травм. Следовательно, по закону, мужчине грозит лишь штраф до 10,2 тысячи гривен.



Мужчина отделался админпротоколом за нетрезвое вождение/ Фото Траха Харьков"

По информации местных телеграм-каналов, виновник ДТП отделался перебитой переносицей. После приезда полиции, нетрезвый водитель кричал, что он гражданин США и ему все равно на всех.

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