У Києві велика пожежа охопила приватний будинок: моторошні фото

У Святошинському районі Києва сталася серйозна пожежа, яка серйозно пошкодила приватний будинок. Вона виникла пізно ввечері 17 січня.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію рятувальникам надійшло з провулку Таращанського, 7. На щастя, в результаті інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

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Вогонь розбушувався

Коли бійці ДСНС прибули на місце, полум'я встигло охопити площу 40 квадратних метрів в одноповерховій садибі. Мешканці будинку були втома, а тому помітили займання. Почувши їдкий запах, вони негайно залишили будівлю й зателефонували на 101.



Господарі помешкання самі викликали рятувальників, коли почули їдкий запах / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві



Через пожежу власникам доведеться відновлювати будинок / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

Будинок доведеться відновлювати

О 22:02 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, а о 22:45 повністю загасити її. Втім, вона залишила по собі серйозні наслідки. Зокрема:

згоріли та розібрані 50 квадратних метрів дерев'яних конструкцій даху;

згоріла та розібрана міжкімнатна дерев'яна перегородка на площі 10 квадратних метрів;

частково згоріли та розібрані дерев'яні конструкції стелі;

повністю розібрана пічна груба;

часткових пошкоджень вогонь завдав побутовій техніці.

До ліквідації пожежі залучили 3 одиниці техніки й 13 членів її екіпажів.



На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав і не загинув / Фото Головного управління ДСНС у місті Києві

У Святошинському районі пожежа спалахнула в приватному будинку: відео

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Вогнеборці ліквідували пожежу на території приватної садиби. 17 січня о 21:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу по провулку Таращанському, 7, що у Святошинському районі столиці.

На місце події направили рятувальників 9 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце вони встановили, що на території приватної садиби, в 1-поверховому житловому будинку, на даху виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів.

О 22:02 пожежу локалізували та о 22:45 ліквідували. На момент виникнення пожежі господарі перебували вдома. Відчувши їдкий запах горіння, вони самостійно покинули будинок, викликавши рятувальників.

Внаслідок пожежі згоріли та розібрані 50 квадратних метрів дерев'яних конструкцій даху, згоріла та розібрана міжкімнатна дерев'яна перегородка на площі 10 квадратних метрів, частково згоріли та розібрані дерев'яні конструкції стелі, повністю розібрана пічна груба, а також частково пошкоджена побутова техніка.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причину та обставини цієї події встановлюватимуть правоохоронні ограни.