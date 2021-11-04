У Києві від коронавірусу помер 8-річний хлопчик

У столиці від ускладнень коронавірусної хвороби помер 8-річний хлопчик. Серце дитини перестало битися 3 листопада.

Про трагедію повідомив під час засідання мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що наразі складна епідеміологічна ситуація спостерігається по всій Україні.

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Під ударом пандемії – навіть діти

Особливе занепокоєння в очільника столиці викликав той факт, що дедалі частіше важкий перебіг COVID-19 почали помічати у маленьких пацієнтів. Дехто з них навіть стає жертвою страшної хвороби.

Ситуація з розповсюдженням вірусу в країні загалом достатньо тривожна. Україна сьогодні – третя у світі та друга в Європі за смертністю від COVID-19. В Києві цього тижня – від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, 41 смерть, у тому числі помер 8-річний хлопчик,

– забив на сполох Кличко.

Він також підкреслив, що кожного дня в лікарні Києва потрапляє приблизно 500 людей, більшість з яких – у вкрай важкому стані.

Хвороба забирає невакцинованих

За словами мера столиці, 99% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом є невакцинованими. Ба більше, усі померлі від цієї хвороби за останній час кияни не отримували щеплення.

Кличко переконаний, що така моторошна статистика – це найкраща відповідь противникам вакцинації.

Лікарням загрожує колапс

Очільник міста закликав киян вакцинуватися, аби не допустити перенавантаження лікарень. Адже вже зараз там зайнято 70% ліжок із киснем. А за нинішньої хвилі потреба в ньому зросла утричі.

За останню добу в Києві виявили 1836 нових випадків коронавірусу. До лікарень госпіталізували 255 осіб із підтвердженим діагнозом.



Перебіг коронавірусної хвороби / Інфографіка 24 каналу

Віталій Кличко повідомив про смерть 8-річного киянина від коронавірусу: відео