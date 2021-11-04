Наразі у жовтій зоні перебувають Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська області. У помаранчевій зоні залишаються 6 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька.
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У червоній зоні наразі залишаються 15 областей та столиця – місто Київ.
COVID-19 в Україні: останні новини
- Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує ускладнюватися. Зокрема, за добу 3 листопада у країні виявили 27 377 нових інфікованих коронавірусом.
- На жаль, померли 699 заражених.
- У Києві зафіксували значні черги біля бюро ритуальних послуг та відділу державної реєстрації смерті.
- Окрім того, місцеві жителі зазначають, що постійно бачать чергу машин ритуальних служб біля Володимирського собору.
- Черги з автівок з померлими фіксують фактично біля кладовища, церкви та крематорія.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лікарні можуть потерпати від нестачі кисню. Наразі у Києві пацієнти вже потребують втричі більше кисню, аніж під час минулої хвилі коронавірусу.