Сейчас в желтой зоне находятся Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области. В оранжевой зоне остаются 6 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая.
Заметьте Не хватает лекарств и коек: в Краматорске медучреждения переполнены больными COVID-19
В красной зоне пока остаются 15 областей и столица – город Киев.
COVID-19 в Украине: последние новости
- Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает осложняться. В частности, за сутки 3 ноября в стране обнаружили 27 377 новых инфицированных коронавирусом.
- К сожалению, умерли 699 зараженных.
- В Киеве зафиксировали значительные очереди возле бюро ритуальных услуг и отдела государственной регистрации смерти.
- Кроме того, местные жители отмечают, что постоянно видят очередь машин ритуальных служб у Владимирского собора.
- Очереди из автомобилей с умершими фиксируют фактически возле кладбища, церкви и крематория.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что больницы могут страдать от недостатка кислорода. Сейчас в Киеве пациенты уже нуждаются в втрое большем количестве кислорода, чем во время прошлой волны коронавируса.