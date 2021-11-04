Сейчас в желтой зоне находятся Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области. В оранжевой зоне остаются 6 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая.

Заметьте Не хватает лекарств и коек: в Краматорске медучреждения переполнены больными COVID-19

В красной зоне пока остаются 15 областей и столица – город Киев.

COVID-19 в Украине: последние новости