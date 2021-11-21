У Києві відбулася пам'ятна хода до Дня Гідності та Свободи: щемливі фото

Українці 21 листопада відзначили 8-му річницю Революції Гідності. На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві зібралися тисячі містян, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність.

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Близько 17:30 учасники ходи зібралися в центрі столиці. Кияни приходили вкриті поверх одягу українським прапором.

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Хода стартувала від алеї до Екуменічного храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ. На чолі колони розгорнули банер "Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають". У руках кияни тримали прапори з написом "Революція Гідності".



Попереду колони кияни несли великий банер / Фото Валентини Поліщук



Хода стартувала з алеї Героїв Небесної Сотні / Фото Валентини Поліщук



Мешканці столиці вийшли з плакатами / Фото Валентини Поліщук

У храмі відбулася панахида за загиблими учасниками Революції Гідності та всіма тими, що віддали своє життя за Україну. Після того кияни запалили лампадки та поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні.

Крім того, у центрі столиці показали фільм з архівними кадрами Революції.



У Києві відбулася панахида за загиблими учасниками Революції Гідності / Фото Валентини Поліщук



Кияни згадали Небесну Сотню у молитві / Фото Валентини Поліщук



До портретів героїв поклали квіти та лампадки / Фото Валентини Поліщук

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Кияни вигукували патріотичні гасла / Фото Валентини Поліщук

У Києві відбулася пам'ятна хода з нагоди річниці Революції Гідності / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Згодом демонстранти рушили до Офісу Президента. Однак між частиною активістів та правоохоронцями виникли непорозуміння через огляд на заборонені предмети. Тих, хто відмовився пройти перевірку, до будівлі не пустили. Через це сталася штовханина, пише Інтерфакс.

Як українці відзначили річницю Революції Гідності