У Києві відбулася смолоскипна хода до 113-річчя Степана Бандери: фоторепортаж

У річницю дня народження Степана Бандери у Києві влаштували смолоскипну ходу. В акції взяли участь приблизно 1000 людей.

Хода розпочалася у парку імені Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві. Після цього люди рушили до Майдану Незалежності.

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Учасники акції несли в руках запалені смолоскипи, червоно-чорні прапори та прапори України, а також вигукували націоналістичні гасла.

Марш честі, гідності та свободи. Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших Героїв – це те, що нас об'єднує,

– пояснили організатори.

Смолоскипна хода до 113-річчя Степана Бандери / Фото Валентини Поліщук (24 канал)

За правопорядком у столиці стежили поліцейські, а також пожежники. Смолоскипна хода минула спокійно та без інцидентів. Додамо, що подібні акції 1 січня відбуваються по всій Україні.

Що відомо про Степана Бандеру

1 січня 2022 року минає 113-та річниця від дня народження українського політичного діяча, теоретика та ідеолога українського національного руху ХХ століття, голови Проводу ОУН(б) Степана Бандери.

Він разом із Ярославом Стецьком був автором Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а згодом відправили до концтабору Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року та запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився.

Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського. Похований Бандера у Мюнхені. Націоналістичні організації традиційно 1 січня проводять смолоскипну ходу на вшанування річниці від дня народження Бандери.