Люди поклали квіти до пам'ятника. Після цього спільно помолились за Україну.

До теми Услід за Тернополем: у Хмельницькому вивісили велетенський банер з Бандерою

Заступник мера Львова Андрій Москаленко запевнив, що завдяки незламному духу і героїзму Україна перемагала і буде перемагати.

Кожна перемога – це віддане життя і вічна боротьба. Ми сьогодні тут, бо прикладом такої перемоги є Степан Бандера і сучасні Герої України, які просто зараз боронять незалежність нашої країни,

– сказав Москаленко.

Варто зазначити, що Україна відзначає вже 113 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як львів'яни вшановували пам'ять Степана Бандери / Фото ЛМР

Як вшановують пам'ять в інших містах