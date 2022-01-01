Люди поклали квіти до пам'ятника. Після цього спільно помолились за Україну.
До теми Услід за Тернополем: у Хмельницькому вивісили велетенський банер з Бандерою
Заступник мера Львова Андрій Москаленко запевнив, що завдяки незламному духу і героїзму Україна перемагала і буде перемагати.
Кожна перемога – це віддане життя і вічна боротьба. Ми сьогодні тут, бо прикладом такої перемоги є Степан Бандера і сучасні Герої України, які просто зараз боронять незалежність нашої країни,
– сказав Москаленко.
Як львів'яни вшановували пам'ять Степана Бандери / Фото ЛМР
Як вшановують пам'ять в інших містах
- У Тернополі на фасаді ОДА висить величезний банер із Бандерою. У Хмельницькому – також, але на будівлі торговельного центру "Дитячий світ".
- Водночас у Києві пройде смолоскипна хода до 113-річчя лідера українських націоналістів.
- Івано-Франківськ також відзначає народження Бандери. Так була запланована низка заходів.