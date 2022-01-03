У Києві відкриються пункти утилізації ялинок: перелік адрес
Джерело:КМДА
На базі підприємств Київзеленбуду в Києві з 4 січня працюватимуть пункти прийому новорічних дерев та їх утилізації. Всього у столиці працюватимуть 15 таких пунктів.
Як зазначили у КМДА, 10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних комунальних підприємств управлінь зелених насаджень, а ще 5 – на територіях лісництв Дарницького лісопаркового господарства.
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Принести ялинку на утилізацію можна з 07:00 до 21:00 у будні до 31 січня.
Де у Києві можна здати на утилізацію новорічну ялинку
Пункти прийому хвойних працюватимуть за такими адресами:
- КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г;
- КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А;
- КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26;
- КП УЗН Дніпровського району – проспект Визволителів, 6;
- КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А;
- КП УЗН Печерського району – вулиця Залізничне шосе, 61;
- КП УЗН Подільського району – вулиця Дмитрівська, 16;
- КП УЗН Святошинського району – вулиця Бетховена, 8;
- КП УЗН Солом'янського району – вулиця Новопольова, 95;
- КП УЗН Шевченківського району – провулок Герцена, 6;
- Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
- Дарницьке ЛПГ – проспект Броварський, 2-А;
- Дарницьке ЛПГ – вулиця Радистів, 1-В;
- Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;
- Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.
Ялинки не можна викидати
Правильна утилізація новорічних ялинок дозволить врятувати екологію, оскільки викинуті у звичайний спосіб дерева вивозять до звалищ, де вони гниють разом з іншим сміттям. Утилізовані у спеціальних пунктах ялинки подрібнюють у тріски. Згодом їх використають для добрива хвойних рослин. Минулого року кияни віддали на утилізацію здали 6,5 тисячі ялинок.