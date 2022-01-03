Як зазначили у КМДА, 10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних комунальних підприємств управлінь зелених насаджень, а ще 5 – на територіях лісництв Дарницького лісопаркового господарства.

Дивіться також "Вибиті очі, покалічені руки": Зеленського просять заборонити петарди та феєрверки в Україні

Принести ялинку на утилізацію можна з 07:00 до 21:00 у будні до 31 січня.

Де у Києві можна здати на утилізацію новорічну ялинку

Пункти прийому хвойних працюватимуть за такими адресами:

КП УЗН Голосіївського району – проспект Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вулиця Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вулиця Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – проспект Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – проспект Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вулиця Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вулиця Дмитрівська, 16;

КП УЗН Святошинського району – вулиця Бетховена, 8;

КП УЗН Солом'янського району – вулиця Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – провулок Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – проспект Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вулиця Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

Ялинки не можна викидати

Правильна утилізація новорічних ялинок дозволить врятувати екологію, оскільки викинуті у звичайний спосіб дерева вивозять до звалищ, де вони гниють разом з іншим сміттям. Утилізовані у спеціальних пунктах ялинки подрібнюють у тріски. Згодом їх використають для добрива хвойних рослин. Минулого року кияни віддали на утилізацію здали 6,5 тисячі ялинок.