У Києві відомий блогер Кошельник врізався у машину з нетверезим водієм: відео

7 серпня 2021 , 13:45
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Джерело:

інстаграм Дениса Кошельника

Зовсім незвичайна аварія сталася в Оболонському районі Києва. Блогер Денис Кошельник потрапив у незначне ДТП. Ймовірно, формально при цьому правила міг порушити сам блогер, але тікати з місця події почав інший водій.

Про інцидент, який стався 6 серпня, блогер повідомив у своєму інстаграмі. Як свідчить відео, яке виклав Кошельник, у його Audi злегка врізалася Volvo. 

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Власник позашляховика виявився нетверезим та намагався втекти з місця події.

Що відомо про аварію за участю блогера Кошельника у Києві

  • Аварія сталася ввечері. За попередніми даними, блогер їхав перехрестям з круговим рухом, але Volvo раптом почала здавати назад. 
  • За кермом "шведа" перебував нібито друг власника, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Водій машини також був нетверезим. 
  •  Коли власник Volvo зрозумів, що на місце події викликають поліцію, він намагався втекти. При цьому машину він залишив на місці події.
  • Утримувати керманича позашляховика на місці намагалися очевидці інциденту. Втім, за більш ніж 2 хвилини очікування правоохоронців він встиг відвідати ресторан, що працює неподалік.

Як саме кваліфікували порушення ПДР поліцейські, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця аварії за участю блогера Кошельника:

Автор: Олексій Чибісов