Про інцидент, який стався 6 серпня, блогер повідомив у своєму інстаграмі. Як свідчить відео, яке виклав Кошельник, у його Audi злегка врізалася Volvo.
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Власник позашляховика виявився нетверезим та намагався втекти з місця події.
Що відомо про аварію за участю блогера Кошельника у Києві
- Аварія сталася ввечері. За попередніми даними, блогер їхав перехрестям з круговим рухом, але Volvo раптом почала здавати назад.
- За кермом "шведа" перебував нібито друг власника, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Водій машини також був нетверезим.
- Коли власник Volvo зрозумів, що на місце події викликають поліцію, він намагався втекти. При цьому машину він залишив на місці події.
- Утримувати керманича позашляховика на місці намагалися очевидці інциденту. Втім, за більш ніж 2 хвилини очікування правоохоронців він встиг відвідати ресторан, що працює неподалік.
Як саме кваліфікували порушення ПДР поліцейські, наразі невідомо.
Дивіться відео з місця аварії за участю блогера Кошельника: