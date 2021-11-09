У Києві викрили 3 приватні школи, які працювали попри карантин

Заклади освіти, де навчання коштує чималих грошей, пускали всередину дітей та проводили уроки попри заборону, пов'язану з карантином. Порушувати законні вимоги влади вирішили щонайменше у 3 школах Києва.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі Києва, на адміністрацію шкіл-порушниць склали протоколи про правопорушення. Після рішення суду працівників закладів можуть покарати штрафом на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

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Крім того, чиновники передали поліцейським інформацію про те, що керівники закладів, ймовірно, здійснили злочин.

Які школи всупереч закону працювали у "червоному" Києві

Посадовці Держпродспоживслужби з'ясували, що нахабно порушували карантинні вимоги та фактичо сприяли розповсюдженню COVID-19 у:

ТОВ "Ліко-школа" на вулиці Композитора Мейтуса, 5-А;

"Новопечерській школі" на вулиці Михайла Драгомирова, 9-Б;

ТОВ "Навчально-виховальний комплекс "Мідгард" – Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садочок" на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Якщо поліцейські адекватно відреагують на повідомлення чиновників, вони мають відкрити кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

У випадку, якщо провину зловмисників визнає суд, їм загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу або до 6 місяців арешту. Крім того, Кримінальний кодекс передбачає до 3 років обмеження або позбавлення волі.