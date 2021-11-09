Как сообщили в Госпродслужбе Киева, на администрацию школ-нарушительниц составили протоколы о правонарушениях. После решения суда работники заведений могут быть наказаны штрафом на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

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Кроме того, чиновники передали полицейским информацию о том, что руководители заведений, вероятно, совершили преступление.

Какие школы вопреки закону работали в "красном" Киеве

Чиновники Госпродпотребслужбы выяснили, что нагло нарушали карантинные требования и фактически способствовали распространению COVID-19 в:

ООО "Лико-школа" по улице Композитора Мейтуса, 5-А;

"Новопечерской школе" по улице Михаила Драгомирова, 9-Б;

ООО "Учебно-воспитательный комплекс "Мидгард" – Общеобразовательная школа I-III ступеней – детский сад" на проспекте Академика Глушкова, 1.

Если полицейские адекватно отреагируют на сообщения чиновников, они должны открыть уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

В случае, если вину злоумышленников признает суд, им грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа или до 6 месяцев ареста. Кроме того, Уголовный кодекс предусматривает до 3 лет ограничения или лишения свободы.