По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, отстранили от исполнения обязанностей чиновников еще 8 ноября, когда вступил в силу принятый Кабмином приказ министерства здравоохранения. Чиновники должны предоставить документы до 5 ноября.

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Кроме того, всех работников городской государственной администрации предупреждали об отстранении.

Вопросы национальной безопасности Украины

Загуменный подчеркнул, что представители местных властей осознают необходимость иммунизации населения. Поэтому на собственном примере показывают киевлянам, что вакцинация от COVID-19 крайне важна.

Благодаря информационной кампании внутри КГГА вакцинировались около 93% сотрудников аппарата.

У 12 работников есть справки о временной отсрочке вакцинации, поскольку недавно переболели COVID-19. Еще один у человека есть медицинские противопоказания к прививкам.

Еще два сотрудника находятся в отпуске.

По-моему, проблема иммунизации – это вообще вопрос национальной безопасности страны. Средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений КГГА по состоянию на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%,

– отметил чиновник.

Отстраненные смогут вернуться на работу или после окончания карантина, или после получения вакцинации. Зарплата за срок отстранения не сохраняется. Кроме того, этот период вычтут из страхового стажа для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности.