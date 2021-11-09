По состоянию на утро 9 ноября в Киеве зафиксировали 1204 новых случая инфицирования коронавирусной болезнью. Однако в лабораториях сдали 3521 положительный ПЦР-тест. Об этом свидетельствует информация Центра общественного здоровья.

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Количество новых больных по сравнению с данными за 7 ноября выросло вдвое. Впрочем, это связано с тем, что на выходных делают меньше тестов и вносят в статистику меньше случаев заболевания.

Активных случаев болезни становится все больше

Как отметили в Минздраве, за сутки выздоровели от болезни 865 человек. Такая разница между новыми случаями инфицирования и выздоровления свидетельствует о том, что ситуация с распространением COVID-19 пока продолжает ухудшаться.

Всего с начала пандемии в столице выздоровели 235 176 человек.

Инфицировались коронавирусом 271 038 человек.

По состоянию на сейчас COVID-19 болеет 29 258 киевлян.

В Минздраве в очередной раз отметили, что вернуться к обычной жизни без карантина можно только благодаря прививке. Получить вакцину в столице может каждый желающий совершеннолетний. Также прививают детей от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно у семейного врача, по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019 или на сайте helsi.me. Впрочем, во многих центрах массовой вакцинации электронная запись не работает.