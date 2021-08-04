На Виноградарі у Києві чоловік сп'яну підрізав знайомого – відео 18+

Чоловік, який двічі штрикнув свого знайомого у груди та втік. Кривава бійка сталася 3 серпня на вулиці Осиповського у Києві.

Як зазначили у спільноті "Київ оперативний", інцидент стався близько 21:55, коли компанія молодих людей пиячила вже майже 3 години. Між двома чоловіками стався словесний конфлікт та вони відійшли з'ясувати стосунки у стороні.

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Закінчилося все приїздом швидкої та відкриттям кримінального провадження.

Що відомо про різанину у Києві

Під час розбірок один з учасників інциденту дістав ніж та двічі вдарим ним опонента у груди.

Постраждалий зробив кілька кроків та впав, а сам нападник втік.

Знайомі потерпілого викликали йому швидку та також втекли з місця інциденту.

Вже за кілька хвилин, після госпіталізації хлопця, частина людей з цієї ж компанії повернулися та почали розпитувати поліцейських, що сталося.

Правоохоронці подивилися камери відеонагляду та з'ясували, хто перебував на місці інциденту. Свідків події допитали.

Чи встановили поліцейські місцеперебування зловмисника, невідомо.

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