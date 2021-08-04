Как отметили в сообществе "Киев оперативный", инцидент произошел около 21:55, когда компания молодых людей выпивала уже почти 3 часа. Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт и они отошли выяснить отношения в стороне.
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Закончилось все приездом скорой и открытием уголовного производства.
Что известно о резне в Киеве
- Во время разборок один из участников инцидента достал нож и дважды ударил им оппонента в грудь.
- Пострадавший сделал несколько шагов и упал, а сам нападавший скрылся.
- Знакомые пострадавшего вызвали ему скорую и также скрылись с места инцидента.
- Уже через несколько минут после госпитализации парня часть людей из этой же компании вернулись и начали расспрашивать полицейских, что произошло.
Правоохранители посмотрели камеры видеонаблюдения и выяснили, кто находился на месте инцидента. Свидетелей происшествия допросили.
Установили ли полицейские местонахождение злоумышленника, неизвестно.
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