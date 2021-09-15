У Києві на Вирлиці "екоактивісти" вирубали дерева та побили АТОвця: моторошне відео

Скандал через земельну ділянку поблизу озера Вирлиця у Києві набирає обертів. На цьому мальовничому місці мають побудувати Центр реабілітації воїнів АТО, однак екоактивісти хочуть, щоб там облаштували парк.

Обіцянки "зачистити Київ від АТОвців" опублікував у фейсбуці чоловік з ім'ям Федір Андрійченко, який нібито дотичний до руху екоактивістів. Також він опублікував відео побиття ветерана та знищення молодих дерев, висаджених поблизу від озера.

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Втім, самі представники спільноти "Екопарк Вирлиця" кажуть, що силового крила у них немає, а в такий провокативний спосіб невідомі намагаються дискредитувати їх діяльність.

Вирубали дерева та назвали це боротьбою за екопарк

9 вересня ветерани та постраждалі внаслідок війни на Донбасі провели волонтерську акцію та розчистили від сміття ділянку землі біля озера Вирлиця. Також захисники України висадили на майданчику кілька десятків дерев.

АТОвці пояснили, що хочуть навести лад навколо озера. Крім того, вони виступають за те, щоб на Вирлиці з'явився центр реабілітації воїнів АТО.

У ніч на 14 вересня 4 зловмисників вирубали ці молоді деревця або вирвали їх з корінням. Такі дії Андрійченко назвав "контракцією проти продажних АТОвців, що виступають за забудову озера й Екопарку Вирлиця".

Дивіться відео, як "екоактивісти" вирубали дерева біля озера Вирлиця у Києві:

Крім того, вдень 15 вересня нібито представники руху за екопарк побили одного з ветеранів АТО. Запис цього також з'явився на сторінці Андрійченка з підписом "Київ буде зелений, або без АТОвців".

Дивіться відео побиття ветерана війни невідомими, які представляються екоактивістами:

У коментарях до дописів "екоактивіста" кияни зазначають, що під виглядом борців за екологію діють тітушки, яких найняв забудовник. Окрім Центру реабілітації на Вирлиці також хочуть створити новий ЖК.