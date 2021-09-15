Обіцянки "зачистити Київ від АТОвців" опублікував у фейсбуці чоловік з ім'ям Федір Андрійченко, який нібито дотичний до руху екоактивістів. Також він опублікував відео побиття ветерана та знищення молодих дерев, висаджених поблизу від озера.
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Втім, самі представники спільноти "Екопарк Вирлиця" кажуть, що силового крила у них немає, а в такий провокативний спосіб невідомі намагаються дискредитувати їх діяльність.
Вирубали дерева та назвали це боротьбою за екопарк
- 9 вересня ветерани та постраждалі внаслідок війни на Донбасі провели волонтерську акцію та розчистили від сміття ділянку землі біля озера Вирлиця. Також захисники України висадили на майданчику кілька десятків дерев.
- АТОвці пояснили, що хочуть навести лад навколо озера. Крім того, вони виступають за те, щоб на Вирлиці з'явився центр реабілітації воїнів АТО.
- У ніч на 14 вересня 4 зловмисників вирубали ці молоді деревця або вирвали їх з корінням. Такі дії Андрійченко назвав "контракцією проти продажних АТОвців, що виступають за забудову озера й Екопарку Вирлиця".
Дивіться відео, як "екоактивісти" вирубали дерева біля озера Вирлиця у Києві:
Крім того, вдень 15 вересня нібито представники руху за екопарк побили одного з ветеранів АТО. Запис цього також з'явився на сторінці Андрійченка з підписом "Київ буде зелений, або без АТОвців".
Дивіться відео побиття ветерана війни невідомими, які представляються екоактивістами:
У коментарях до дописів "екоактивіста" кияни зазначають, що під виглядом борців за екологію діють тітушки, яких найняв забудовник. Окрім Центру реабілітації на Вирлиці також хочуть створити новий ЖК.