У центрі Києва військова вантажівка без гальм протаранила кілька автівок
Джерело:УНН
У Києві у військової вантажівки відмовили гальма. Машина протаранила декілька автівок, бо водій не міг її зупинити.
У результаті аварії люди не постраждали. Один з водіїв відмовився від претензій й залишив місце ДТП.
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Як все було
За словами керманича, авто перестало гальмувати починаючи з вулиці Грушевського.
Автівка котилася з гірки та зачепила дві автівки біля стадіону Лобановського, після чого вдарила авто навпроти Українського дому і вилетіла на тротуар, нарешті зупинившись.
Я котився без гальм з гори, сигналив всім, намагався уникнути аварії,
— сказав військовий.
Військова вантажівка протаранила кілька автівок: фото УНН
Зупинилась на тротуарі
Як видно на цих світлинах, вантажівка збила стовпчик на тротуарі й добряче пошкодила дві автівки. На щастя, військова машина не наробила лиха на пішохідній частині.