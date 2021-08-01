Весь у крові й з ножовими пораненнями: у Києві знайшли ледь живого таксиста

У Бучанському районі на Київщині знайшли закривавлене тіло чоловіка. Постражадлий виявився таксистом, на якого нещадно напали.

Закривавлене тіло чоловіка серед ночі 1 серпня побачили представники Департаменту охорони. Вони надали постраждалому першу допомогу.

Дивіться також "По хохлах, за Росію-матушку": у Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна – відео 18+

Шансів вижити небагато

Авто таксиста стояло неподалік від місця, де він безпомічно лежав. Асфальт довкола був закривавлений, а його одяг вкритий бурими плямами.



Авто побитого таксиста у Крюківщині

Чоловіку одразу надали потерпілому першу допомогу і передали лікарям швидкої. Як повідомляють у соцмережах, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення у шию і одне у голову. Також наявна відкрита черепно-мозкова травма.



У чоловіка ножові поранення і черепно-мозкова травма

На місці працювали правоохоронці, які з'ясовують деталі цього інциденту.

Напад на таксиста: нещодавній випадок

Неподалік Львова у селі Наварія 8 липня на таксиста напали з ножем.

Внаслідок інциденту чоловік потрапив у реанімацію. Медики виявили на грудях та животі чоловіка 4 ножові поранення.

Неподалік місця злочину поліцейські знайшли його автомобіль BMW.

За кілька годин правоохоронці встановили, що таксиста підрізав 20-річний хлопець із Дрогобича.