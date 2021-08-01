Закривавлене тіло чоловіка серед ночі 1 серпня побачили представники Департаменту охорони. Вони надали постраждалому першу допомогу.

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Шансів вижити небагато

Авто таксиста стояло неподалік від місця, де він безпомічно лежав. Асфальт довкола був закривавлений, а його одяг вкритий бурими плямами.



Авто побитого таксиста у Крюківщині

Чоловіку одразу надали потерпілому першу допомогу і передали лікарям швидкої. Як повідомляють у соцмережах, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення у шию і одне у голову. Також наявна відкрита черепно-мозкова травма.



У чоловіка ножові поранення і черепно-мозкова травма

На місці працювали правоохоронці, які з'ясовують деталі цього інциденту.

Зверніть увагу! Минулої ночі у "Сільпо" на Оболоні у Києві сталася масова бійка. У сутичці взяли участь щонайменше 6 відвідувачів супермаркету та охоронці. За попередніми даними, конфлікт стався між кількома покупцями, які почали з'ясовувати стосунки силою.

Напад на таксиста: нещодавній випадок