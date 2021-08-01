Окровавленное тело мужчины среди ночи 1 августа увидели представители Департамента охраны. Они оказали пострадавшему первую помощь.

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Шансов выжить немного

Авто таксиста стояло неподалеку от места, где он беспомощно лежал. Асфальт вокруг был окровавлен, а его одежда покрыта бурыми пятнами.



Авто избитого таксиста в Крюковщине

Мужчине сразу оказали первую помощь и передали врачам скорой. Как сообщают в соцсетях, шансов выжить у таксиста немного, ведь у него два ножевых ранения в шею и одно в голову. Также имеется открытая черепно-мозговая травма.



У мужчины ножевые ранения и черепно-мозговая травма

На месте работали правоохранители, которые выясняют детали этого инцидента.

Обратите внимание! Минувшей ночью в "Сильпо" на Оболони в Киеве произошла массовая драка. В схватке приняли участие по меньшей мере 6 посетителей супермаркета и охранники. По предварительным данным, конфликт произошел между несколькими покупателями, которые начали выяснять отношения силой.

Нападение на таксиста: недавний случай