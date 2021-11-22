У Києві водій принизив пенсіонерку, викинувши її посвідчення у вікно: відео обурливого інциденту

У Києві водій маршрутки вирішив зухвало принизити літню жінку, викинувши її пенсійне посвідчення у вікно. Інцидент трапився ввечері 19 листопада.

На відео чути, як ображена пенсіонерка обіцяє зробити водія-грубіяна відомим. Втім той анітрохи не збентежений рушає з місця, не вибачившись за поведінку.

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Видер з рук і жбурнув

Судячи з ролика, жінка увійшла у транспорт і показала водієві своє посвідчення, аби скористатися правом на пільговий проїзд. Однак чоловік вихопив документ у неї з рук.

Бабуся почала наполягати, аби шофер повернув посвідчення і навіть погодилася заплатити за дорогу. Втім, маршрутник ніяк не відреагував на її слово і просто жбурнув папір у вікно.

Скандальна ситуація трапилася на маршруті №474, який курсує між метро "Харківська" та Бортничами.

Водій викинув посвідчення пенсіонерки у вікно: відео

Крик душі ветеранки з Вишневого

Учасниця російсько-української війни Анна Косінова також поскаржилася на зневажливе ставлення водіїв маршруток у місті Вишневому під Києвом. За словами жінки, водії або обурюються її пільгами зі словами "Та скільки ж вас?", або взагалі зачиняють двері просто перед носом. Захисниця додала, що в таких ситуаціях мимоволі починає відчувати себе "людиною нижчого сорту".

Текст публікації телеграм-каналу "Киев сейчас":

Ситуація. Жінка попросила проїхати за пенсійним, водій нічого не відповів. Жінка зайшла, показала на камеру пенсійне, водій вихопив його. Тоді пенсіонерка попросила віддати їй пенсійне і сказала, що заплатить. Але водій відчинив вікно та викинув посвідчення.

Сталося все 19 листопада, о 21:00. Маршрут 474: метро "Харківська" – Бортничі.